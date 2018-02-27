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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 27.02.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 27.02.2018 16:39
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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

BAKAN AĞBAL AYRINTILARI AÇIKLADI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildiğni açıkladı. Ağbal "Kanun Tasarısı içinde reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenleme, indirim yoluyla giderilemeyen, devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır" dedi

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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

İşte Bakan Ağbal'ın açıkladığı o düzenleme ve yenilikler;

Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin geçen sene başlatılan kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, Kanunun uygulanmasına ilişkin sorunlar tespit edildi, diğer ülke örnekleri analiz edildi, sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıldı. Tüm yapılan çalışma sonuçları taraflarla tekrar paylaşıldıktan sonra Kanun Tasarısı oluşturuldu. Kanun Tasarısının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan Kanun Tasarısı oluşturulmuştur

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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

DEVREDEN KDV'NİN İADESİ MÜMKÜN HALE GELİYOR

Kanun Tasarısı içerisinde reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenleme, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır. İşletmeler yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri 'yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve Devletten iade olarak talep edememektedirler. Bu durum birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmaktadır. Mevcut yasa, kronik hale gelen bu sorunu devam ettirmektedir. İşletmelerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV'leri varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmektedirler. Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmelerimizin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV'nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV'nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir.

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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT BİRİKMİŞ DEVREDEN KDV'LERİN İADESİ MÜMKÜN OLABİLECEK

2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden , Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. Uzun yıllardır oluşan devreden KDV'nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

ESNAFIMIZA KDV BEYANINDA İHTİYARİ OLARAK KOLAYLAŞTIRILMIŞ BEYAN SİSTEMİ GELİYOR

Yapılan düzenlemeyle işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır. Böylelikle küçük işletmeler daha kolay bir sistemle KDV yükümlülüklerini yerine getirecektir.

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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

ESNAFIMIZIN ÖDEYECEĞİ KDV'YE 2 AY ERTELEME GELİYOR

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir.

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İşte merakla beklenen düzenlemesinin tüm ayrıntıları!
İşte merakla beklenen KDV düzenlemesinin tüm ayrıntıları!

İHRACATÇILARA YAPILACAK KDV İADELERİ HIZLANACAK

Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

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