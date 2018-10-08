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İşte 'de il il

Giriş Tarihi: 08.10.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 18:23
İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

genelinde konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri, 'da en çok yatırım yapılan ilçeler açıklandı? 6 ayda konut fiyatlarıartacak mı?

İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

Tüm 'de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 193 TL olarak saptandı.

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İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

Ülke genelinde ortalama konut büyüklüğü ise 125 metrekare olarak belirlendi.

İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

'deki ortalama satılık konut fiyatı 274 bin 125 TL olarak açıklanırken, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 16 yıl oldu.

İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

'de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 33, son 1 yılda ise yüzde 15 artış gösterdi.

İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

Endeksa'nın açıklamasına göre gelecek 6 ayda ise konut fiyatlarında artış beklenmiyor.

İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

KONUT FİYATLARI EN YÜKSEK İLLER

Balıkesir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 394 TL, geri dönüş süresi ise 25 yıl olarak belirlendi.

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