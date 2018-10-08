İşte Türkiye'de il il ev fiyatları

Türkiye genelinde konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri, İstanbul'da en çok yatırım yapılan ilçeler açıklandı? 6 ayda konut fiyatlarıartacak mı? Tüm Türkiye'de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 193 TL olarak saptandı. Ülke genelinde ortalama konut büyüklüğü ise 125 metrekare olarak belirlendi. Türkiye'deki ortalama satılık konut fiyatı 274 bin 125 TL olarak açıklanırken, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 16 yıl oldu. Türkiye'de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 33, son 1 yılda ise yüzde 15 artış gösterdi. Endeksa'nın açıklamasına göre gelecek 6 ayda ise konut fiyatlarında artış beklenmiyor. KONUT FİYATLARI EN YÜKSEK İLLER Balıkesir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 394 TL, geri dönüş süresi ise 25 yıl olarak belirlendi.