İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödülleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini bulmuştu. İşte Hizmet İhracatında ilk 30 sırayı alan kuruluşlar: Global Liman İşletmeleri A.Ş. Bolte Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (ETS Group) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş Dsv Hava ve Deniz Taşımacılığı ve Uluslararası Kara Taşıma İşleri Org. A.Ş. Adının açıklanmasını istemiyor