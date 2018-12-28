İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Dsv Hava ve Deniz Taşımacılığı ve Uluslararası Kara Taşıma İşleri Org. A.Ş.



Genel Sıralama: 26



Kuruluş Yılı: 2006



Sektör Sıralaması: 7



Sektör: Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri



Çalışan Sayısı: 275



Şehir: İstanbul



Toplam Ciro (Gelir) ($): 146.293.716



Hizmet İhracatı ($): 136.380.800