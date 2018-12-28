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İşte ’nin en büyük hizmet ihracatçıları

İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödülleri, Başkan 'ın katılımıyla sahiplerini bulmuştu.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:05
İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

İşte Hizmet İhracatında ilk 30 sırayı alan kuruluşlar:

İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Genel Sıralama: 30

Kuruluş Yılı: 2004

Sektör Sıralaması: 5

Sektör: Liman ve Yer Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 22

Şehir: İstanbul

Toplam Ciro (Gelir) ($): 116.366.000

Hizmet İhracatı ($): 116.366.000

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İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Bolte Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti.

Genel Sıralama: 29

Kuruluş Yılı: 2011

Sektör Sıralaması: 8

Sektör: Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 204

Şehir: İstanbul

Toplam Ciro (Gelir) ($): 132.560.000

Hizmet İhracatı ($): 119.930.000

İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (ETS Group)

Genel Sıralama: 28

Kuruluş Yılı: 1999

Sektör Sıralaması: 1

Sektör: Konaklama Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 4.677

Şehir: İstanbul

Toplam Ciro (Gelir) ($): 181.038.156

Hizmet İhracatı ($): 125.909.524

İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş

Genel Sıralama: 27

Kuruluş Yılı: 2007

Sektör Sıralaması: 4

Sektör: Liman ve Yer Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 1.902

Şehir: Mersin

Toplam Ciro (Gelir) ($): 295.188.456

Hizmet İhracatı ($): 133.570.316

İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Dsv Hava ve Deniz Taşımacılığı ve Uluslararası Kara Taşıma İşleri Org. A.Ş.

Genel Sıralama: 26

Kuruluş Yılı: 2006

Sektör Sıralaması: 7

Sektör: Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 275

Şehir: İstanbul

Toplam Ciro (Gelir) ($): 146.293.716

Hizmet İhracatı ($): 136.380.800

İşte Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları

Adının açıklanmasını istemiyor

Genel Sıralama: 25

Kuruluş Yılı: 1957

Sektör Sıralaması: 6

Sektör: İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri

Çalışan Sayısı: 24.318

Şehir: İstanbul

Toplam Ciro (Gelir) ($): 191.526.599

Hizmet İhracatı ($): 176.240.758

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