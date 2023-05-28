İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis'te büyük çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerindeki oyla yarışı önde bitirdi. Bununla beraber uygulanacak yeni düzenlemeler için Türkiye'yi heyecan bastı. Başkan Erdoğan, Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler verdi. 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla yayınlanan düzenlemeler ve destek programları yeni döneme damga vuracak.