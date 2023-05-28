İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

GENÇLERE ÖTV'SİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan tüm öğrenciler yararlanacak. Burada cep telefonu ve bilgisayar alımında tüm vergiler kaldırılacak. Rakamlarla konuşacak olursak; Cep telefonu vergi muafiyeti tablosunda görüldüğü üzere tüm gençler, ÖTV, KDV, TRT Bandrol, Kültür ve Turizm Bakanlığı payı düşüldükten sonra yaklaşık yüzde 50 civarında bir indirimle cep telefonu sahibi olabilecek.