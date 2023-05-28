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Haberler Galeri İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...
Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 20:42

İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis'te büyük çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerindeki oyla yarışı önde bitirdi. Bununla beraber uygulanacak yeni düzenlemeler için Türkiye'yi heyecan bastı. Başkan Erdoğan, Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler verdi. 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla yayınlanan düzenlemeler ve destek programları yeni döneme damga vuracak.

İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

Türkiye'de yeni dönemde sosyal devlet anlayışı güçlenecek. Genel Seçimler öncesi ilgili birimlere talimatını veren Başkan Erdoğan, seçim sonrası asgari ücret, emekli ve memur zammı, emeklilik sisteminde yenilikler, kadınlara erken emeklilik ile gençlere müjdeler temasıyla yapılacak düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi.

İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

İşte milyonları ilgilendiren yeni döneme damga vuracak o düzenlemeler:

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İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

GENÇLERE AYLIK ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET

1. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak ve aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek.

İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

GENÇLERE ÖTV'SİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan tüm öğrenciler yararlanacak. Burada cep telefonu ve bilgisayar alımında tüm vergiler kaldırılacak. Rakamlarla konuşacak olursak; Cep telefonu vergi muafiyeti tablosunda görüldüğü üzere tüm gençler, ÖTV, KDV, TRT Bandrol, Kültür ve Turizm Bakanlığı payı düşüldükten sonra yaklaşık yüzde 50 civarında bir indirimle cep telefonu sahibi olabilecek.

İşte yeni döneme damga vuracak yenilikler! Gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına büyük müjdeler...

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE EVLİLİK KREDİSİ

2. Evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi imkanı geliyor. Böylece gençler maddi sıkıntıya düşmeden kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla kendi yuvalarını kurabilecek.

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