Pandemi sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik olarak geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda geçtiğimiz gün kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından binlerce vatandaş "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşten çıkarma yasağı bilindiği üzere son olarak 17 Mart tarihi itibarıyla yeniden uzatılmıştı.