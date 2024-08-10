Kalyon Enerji’den dev proje! Türkiye’nin en büyük 2. GES’i geliyor

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu kredi, Kalyon Enerji'nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye'deki ikinci çalışması. Aldığımız yeşil finansman sayesinde, sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam oluşturuyor, toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirip yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz" dedi.

Kalyon Enerji halihazırda yıllık 300 milyon dolar döviz ikamesi sağlarken, yatırımı devam eden yeni GES ve RES projelerinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yıllık toplam döviz ikamesini 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve projeleriyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmaya devam ederken, uluslararası alanda da ses getiren başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kalyon Enerji, daha evvel yatırımını tamamladığı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES için de yine UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağlamış ve bu finansman bu tür bir proje için UKEF'in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu.

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding'e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Yurt dışı kaynaklı bu finansman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlamıştır.

Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi tamamlandığında, Türkiye'de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak. Proje aynı zamanda, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e ulaşmasını da sağlayacak.