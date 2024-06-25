Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:05

Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...

24 kamu kurumu tarafından yapılacak 61.993 personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakın takip edilen personel alımları için bugün 2 kurumdan daha açıklama geldi. Böylece personel alımı yapacak kurumların listesi yenilendi. İşte tüm kurumların alım yapacağı pozisyonlar ve başvuru tarihleri...

Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...

24 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 61.993 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...

KAMUYA 61.993 İŞÇİ VE MEMUR ALIMI YAPILACAK

Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak. 24 kamu kurumu tarafından yapılacak alımlar arasında 3 bakanlık, 13 üniversite, YÖK, EGM, TÜİK, İletişim Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yer alıyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen alımları derledik. İşte tüm merak edilenler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...

24 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

24 kamu kuruluşu toplamda 61.993 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutamlığı, YÖK, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi, EÜAŞ, EGM, TÜİK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.

Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Kamuya 61.993 personel alımı yapılacak! 2 kurum daha açıkladı: İşte 24 personel alımı ilanı...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA