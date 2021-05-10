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Haberler Galeri Kapalıçarşı altın fiyatları gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 06:29

gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hareketli seyrederken aylık altın grafiğinde yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Son olarak altının gram fiyatı, 485,458 TL seviyesinden işlem görüyor. 'dan gelen son verielre göre bugün altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs pazartesi 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve güncel son dakika gelişmeler…

Altın fiyatları gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

10 Mayıs pazartesi sabah saatleri itibarıyla ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yıllın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Aşağıda, 9 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ile aPara sayfasına ait dönemlik altın grafikleri yer alıyor.

Altın fiyatları gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,28

SATIŞ: 465,07

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Altın fiyatları gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

Altın fiyatları gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

Altın fiyatları gelişmeleri! 9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.173,00

SATIŞ: 3.274,00

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