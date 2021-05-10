Altın fiyatları ile ilgili son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hareketli seyrederken aylık altın grafiğinde yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Son olarak altının gram fiyatı, 485,458 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'dan gelen son verielre göre bugün altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs pazartesi 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve güncel son dakika gelişmeler…