Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgınında altın fiyatları yükseliş ve sert hareketleri ile dikkat çekiyor. Kasım ayından bu yana devam eden altın fiyatları ve grafiklerindeki aşağı yönlü hareket, geçtiğimiz haftalarda yönünü yukarıya çevirmişti. Bu gelişmelerin ardından Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bu başlık atlında yer almaktadır. İşte, aPara sayfasına ait canlı fiyat ve grafikler ile 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları değerleri…