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Haberler Galeri Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 07:18

canlı | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgınında yükseliş ve sert hareketleri ile dikkat çekiyor. Kasım ayından bu yana devam eden altın fiyatları ve grafiklerindeki aşağı yönlü hareket, geçtiğimiz haftalarda yönünü yukarıya çevirmişti. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları bu başlık atlında yer almaktadır. İşte, sayfasına ait canlı fiyat ve grafikler ile 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları değerleri…

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

geçtiğimiz yıl 500 TL'nin üstüne çıkarak rekor kırmış ardından ise çeşitli nedenlerle ciddi düşüşlere imza atmıştı. Geçtiğimiz ay yaşanan yukarı yönlü sert hareketler sonrası altına rağbet yeniden arttı. 8 Nisan tarihi itibariyle sabah saatlerinde bankalar ve 'dan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 455 TL olarak kaydedildi. Buna göre; 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, canlı ve güncel altın fiyatları, dönemlik detaylı grafikler ve son dakika gelişmeleri yer alıyor.

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 6 NİSAN 2021

ATA ALTIN

  • Alış: 3.000,00
  • Satış: 3.074,00

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Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.028,00
  • Satış: 3.074,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 455,75
  • Satış: 455,82

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları | 8 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.457,00
  • Satış: 1.504,00

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