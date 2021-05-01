Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik, koronavirüs salgının ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştı. Hafta sonu, işlem günleri haricinde de olsa altın fiyatları, altın alış ve satış işlemi yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve "1 Mayıs bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları merak konusu oluyor. Aşağıda, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ve aPara sayfası içerisinde dönemlik grafikleri yer alıyor.