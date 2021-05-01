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Haberler Galeri Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 23:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 23:36

'dan haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik, salgının ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştı. Hafta sonu, işlem günleri haricinde de olsa , altın alış ve satış işlemi yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve "1 Mayıs bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları merak konusu oluyor. Aşağıda, 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ve sayfası içerisinde dönemlik grafikleri yer alıyor.

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

, yatırımcılar ve günlük olarak altın alış satış işlemi yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Serbest piyasalardan haftanın son işlem gününde gelen altın fiyatları verlierine göre; altın gram fiyatı 470 TL seviyesinde alış görüyor. Çeyrek altın fiyatları ise 1 Mayıs itibarıyla 755 TL seviyesinde seyrediyor. Altın alacak olanlar "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları haftalık, günlük ve aylık grafiklerini sayfası üzerinden takip edebilir, aşağıda yer alan veriler ile canlı altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,68

SATIŞ: 453,02

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,00

SATIŞ: 3.169,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları haberi: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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