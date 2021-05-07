Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

7 Mayıs sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle ekonomi gündeminde yerini aldı. Yakın dönemde fiyatlardaki yükseliş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "7 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre altının gram fiyatı 484,54 TL olarak kaydedildi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları, dönemlik altın grafikleri ve gelen son dakika haberleri…