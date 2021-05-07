Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:07

'dan canlı : 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

'dan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri… Pandemi döneminde rağbet gören ve değeri artan sarı metalin 7 Mayıs sabahı gelen veriler göz önüne alındığında, gram fiyatı 484,32, Çeyrek 775,00 seviyesinde seyrediyori. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, "7 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?" soruları güncel yanıtını araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli seyrini sürdürüyor. Aşağıda, Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar, dönemlik grafikler yer almaktadır.

Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

7 Mayıs sabah saatleri itibarıyla son dakika gelişmeleriyle ekonomi gündeminde yerini aldı. Yakın dönemde fiyatlardaki yükseliş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "7 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 'dan alınan son verilere göre altının gram fiyatı 484,54 TL olarak kaydedildi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları, dönemlik altın grafikleri ve gelen son dakika haberleri…

Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,10

SATIŞ: 464,88

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.161,00

SATIŞ: 3.271,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA