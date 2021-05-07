Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri… Pandemi döneminde rağbet gören ve değeri artan sarı metalin 7 Mayıs sabahı gelen veriler göz önüne alındığında, gram fiyatı 484,32, Çeyrek 775,00 seviyesinde seyrediyori. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, "7 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları güncel yanıtını araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli seyrini sürdürüyor. Aşağıda, Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar, dönemlik grafikler yer almaktadır.