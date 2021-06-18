Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görüldüğü biliniyor. Uzun zamandır yukarı yönlü ivme gösteren sarı metal alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 451 liradan işlem görüyor. Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.