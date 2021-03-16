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Haberler Galeri Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

’dan güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz yıl pandemi etkisiyle sert yükseliş yaşamış ve rekor rakamları görmüştü. Yeni yılda ise altın fiyatları sert düşüşler yaşadı. Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altının gram fiyatı şu sıralar 418 lira civarında bulundu. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları

Giriş Tarihi: 16.03.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 13:00
Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan ile ilgili gelen güncel bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftaya durgun başlayan gram altın, bugün ise 418 lira civarında seyrediyor. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. İşte 16 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

16 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.796,00

Satış: 2.835,00

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.782,00
  • Satış: 2.824,00

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GRAM ALTIN

  • Alış: 418,85
  • Satış: 418,92

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.362,00
  • Satış: 1.385,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 683,00
  • Satış: 692,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.683,66
  • Satış: 2.736,78

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Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 379,21
  • Satış: 407,82

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