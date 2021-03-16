Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftaya durgun başlayan gram altın, bugün ise 418 lira civarında seyrediyor. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. İşte 16 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

16 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.796,00

Satış: 2.835,00