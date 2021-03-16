Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz yıl pandemi etkisiyle sert yükseliş yaşamış ve rekor rakamları görmüştü. Yeni yılda ise altın fiyatları sert düşüşler yaşadı. Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altının gram fiyatı şu sıralar 418 lira civarında bulundu. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları