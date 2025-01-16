Kapasitesi 6 milyona çıktı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Resmi açılış yarın gerçekleşecek...

YENİ TERMİNAL BİNASI 51 BİN METREKARE

Tamamlanan işler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 22 bin metrekare olan terminal binasının 51 bin metrekareye çıkarıldığını ifade etti. Uraloğlu, proje kapsamında apron alanını 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye, 9 uçaklık park alanını ise 18'e çıkardıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni terminal binamızla birlikte hem iç hatlar hem de dış hatlar yolcularına daha geniş ve konforlu alanlar sunuyoruz. Proje kapsamında Kayseri Havalimanı'na 605 metrekarelik CIP binası inşa ettik. İç hatlar giden yolcu salonu 4 bin 470 metrekareye, dış hatlar giden yolcu salonu ise 3 bin 175 metrekareye çıkardık. Kayseri havalimanında iç hatlar gelen yolcu salonu bin 495 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu bin 975 metrekare, karşılayıcılar holü ise bin 380 metrekare alana ulaştı."