Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
14:41
Kapasitesi 6 milyona çıktı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Resmi açılış yarın gerçekleşecek...
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla yarın gerçekleştirilecek. Yolcu kapasitesindeki artışın şehrin turizm ve ekonomisine de katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yeni terminal binamız ile yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı." dedi.