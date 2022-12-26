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Haberler Galeri 'Karadeniz gazı' sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:45

'Karadeniz gazı' sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

Bir yandan ihracata dayalı ekonomi stratejisini benimseyen Türkiye bir yandan da sürdürülebilir büyümenin kilidi olan enerji alanında dev adımlar atıyor. Geçtiğimiz dönemde Karadeniz gazında 540 milyar metreküplük tarihi keşfi yapan Türkiye sondaj faaliyetlerini hem karada hem denizde sürdürerek yeni keşfiler yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de yeni keşfi müjdeledi. Toplam gaz keşfi 710 milyar metreküpe yükseldi ve piyasalardaki karşılığıda 1 trilyon dolar oldu. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar Türkiye'nin enerji merkez ülke olma yolunda olduğuna işaret etti.

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’Karadeniz gazı’ sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

Türkiye bir yandan enerjide Avrupa'nın merkezi olmaya hazırlanırken, bir yandan da, petrol ve doğal gaz aramalarına hız vererek yeni keşifler yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği son keşifle beraber Karadeniz'de gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı. Ekonomistler Türkiye'nin cari fazla vererek büyüme kaydetmesinin yakın olduğunu ifade etti.

’Karadeniz gazı’ sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI: PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI BULUYOR

2022 yılının son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettiğini ifade ederek, "Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

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’Karadeniz gazı’ sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

İLK KEŞİF 320 MİLYAR METREKÜP OLDU

Karadeniz'deki ilk kez 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan enerji alanında atılan adımların ilk meyvesini "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" sözleriyle duyurdu.

’Karadeniz gazı’ sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KEŞİFLE 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞILDI

Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını açıkladı. Daha önceden aynı sahadaki Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti. Böylece ilk keşifler toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştırdı.

SON KEŞİFLE 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdeyle beraber Karadeniz'de Türkiye'nin keşfettiği gaz rezervi 710 milyar metreküp oldu.

’Karadeniz gazı’ sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

KARADENİZ GAZI MART AYINDA SİSTEME VERİLECEK

Karadeniz gazının mart ayında sistemde olması ve ilk etapta günlük 10 milyon metreküp üretim yapılması bekleniyor. Uzmanlar 540 milyar metreküplük gazın Türkiye'ye 10-12 yıl yetecek düzeyde olduğu bildirildi.

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