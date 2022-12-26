Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:45

'Karadeniz gazı' sinyali verdi! Bu harita her şeyi anlatıyor: Türkiye ekonomisi cari fazlaya hazırlanıyor

Bir yandan ihracata dayalı ekonomi stratejisini benimseyen Türkiye bir yandan da sürdürülebilir büyümenin kilidi olan enerji alanında dev adımlar atıyor. Geçtiğimiz dönemde Karadeniz gazında 540 milyar metreküplük tarihi keşfi yapan Türkiye sondaj faaliyetlerini hem karada hem denizde sürdürerek yeni keşfiler yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de yeni keşfi müjdeledi. Toplam gaz keşfi 710 milyar metreküpe yükseldi ve piyasalardaki karşılığıda 1 trilyon dolar oldu. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar Türkiye'nin enerji merkez ülke olma yolunda olduğuna işaret etti.