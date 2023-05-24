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Haberler Galeri Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022'de de zirvede yer almıştı
Giriş Tarihi: 24.05.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:05

Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022'de de zirvede yer almıştı

Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında 128 ton altın aldı. Böylece, 2022'de 542 ton olan altın rezervi 670 tona çıktı. Merkez Bankası'nın kasasındaki altının değeri 44,3 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yakın dönemde yaptığı en stratejik hamlelerden biri yurtdışındaki altın rezervlerini ülkeye tekrar getirmek oldu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde ise geçmişte ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarını getirmeyi başaran Albayrak'ın bu hamlesi, ülke ekonomisini adeta garanti altına aldı. Bu hamleden sonra Merkez Bankası'nın altın rezevleri güçlenmeye başladı.

Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022’de de zirvede yer almıştı

2022'de 148 tonla altın alımı rekoru kıran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl da rezervlerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 128 ton altın aldı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre; TCMB'nin 2022'de 542 ton olan toplam rezervi son alımlarla birlikte 670 tona ulaştı. Altın rezervinin değeri 44 milyar 312 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022’de de zirvede yer almıştı

YURT İÇİ ALTIN TALEBİNİ MERKEZ BANKASI KARŞILIYOR

6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için Merkez Bankası dışındaki kuruluşların altın ithalatı geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Cari açıkta artışın önlenmesi amacıyla uygulanan altın ithalatı kısıtlaması nedeniyle, yurt içinde artan talep Merkez Bankası'nın kasasından karşılanıyor.

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Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022’de de zirvede yer almıştı

TCMB, İLK 5 AYDA 128 TON ALIM YAPTI

Merkez Bankası iç talebi karşılamak amacıyla mart ayında 15 ton altın satışı gerçekleştirdi. Yurt dışından bu yılın ocak ayında 23,1 ton, şubat ayında 22,5 ton altın temin edilmişti. Merkez Bankası'nın rezervlerine nisan ve mayıs aylarında ise toplam 97,4 ton altın daha eklendi. Böylece TCMB, ilk 5 ayda 128 tonluk alımla altın rezervini 542 tondan 670 tona çıkardı.

Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022’de de zirvede yer almıştı

MERKEZ BANKASI 2022'DE DE ZİRVEDE YER ALMIŞTI

Dünya genelinde merkez bankaları 2022 yılında 1.167 ton net altın almıştı. Türkiye ise geçtiğimiz yıl 148 ton altın alımıyla dünya ülkeleri arasında zirveye yerleşti.

Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022’de de zirvede yer almıştı

TÜRKİYE, DÜNYANIN 12'NCİ EN BÜYÜK ALTIN REZERVİNİN SAHİBİ OLDU

Altın alımında TCMB'yi 62 tonluk alımla Çin ve 47 tonluk alımla Mısır merkez bankaları takip etti. Türkiye, dünyanın en büyük 12'nci resmi altın rezervinin sahibi oldu.

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