Giriş Tarihi: 24.05.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:05

Kasada 670 ton altın var! Merkez Bankası 2022'de de zirvede yer almıştı

Merkez Bankası, 2023 yılının ilk 5 ayında 128 ton altın aldı. Böylece, 2022'de 542 ton olan altın rezervi 670 tona çıktı. Merkez Bankası'nın kasasındaki altının değeri 44,3 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yakın dönemde yaptığı en stratejik hamlelerden biri yurtdışındaki altın rezervlerini ülkeye tekrar getirmek oldu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde ise geçmişte ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarını getirmeyi başaran Albayrak'ın bu hamlesi, ülke ekonomisini adeta garanti altına aldı. Bu hamleden sonra Merkez Bankası'nın altın rezevleri güçlenmeye başladı.