Katar polisi Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor

"BORA-12 GAYET BAŞARILI BİR SİLAH"

Katarlı Özel Harekat Polisi Hamed Abdullah ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, bundan dolayı Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Abdullah, şöyle konuştu:

"Kurs oldukça faydalı geçti. Hocalarımız bu konuda oldukça profesyoneller, alanlarında en iyisi diyebiliriz. Bu yüzden kendimizi şanslı görüyoruz. Kurs süresince farklı mesafelerden atışlar yaptık, 100 metreden başlayıp bin metre mesafeye kadar atış gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği olan JMK Bora-12 gayet başarılı bir silah. Çok beğendik. Bu silahın Türk malı olması ise bizleri ayrıca mutlu etti. Gerçekten çok kaliteli bir silah."