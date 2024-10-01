Kaya zemine tünel kalıp sistemi! Adıyaman sağlam, güvenli ve modern bir şehir olacak

"SAĞLAM ZEMİN ÜZERİNE SAĞLAM YAPILAR İNŞA EDİYORUZ"

Emlak Konut Adıyaman Bölge Müdürü Mehmet Ersev Kuzdan da İndere bölgesinin kayalık zeminde olmasından dolayı tercih edildiğine dikkat çekti. Kuzdan, "Biz tünel kalıp sistemiyle imalatlarımızı yapıyoruz. Bu nedenle konutlarımız depreme dayanıklı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Sağlam zemin üzerine sağlam yapılar inşa ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında bir caminin de tamamlandığını belirten Kuzdan, "Parsellerin içinde, binaların önünde kapalı ve açık otoparklarımız, çocuk oyun gruplarımız ve yeşil alanlarımız mevcut. Sadece konut yapmıyoruz. Biz burada sağlam, güvenli ve modern bir şehir oluşturuyoruz" diye konuştu.