Giriş Tarihi: 01.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
14:02
Kaya zemine tünel kalıp sistemi! Adıyaman sağlam, güvenli ve modern bir şehir olacak
Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de çalışmalar hız kesmiyor. 8 bin kişilik ekip depremzede vatandaşların bir an önce evlerine kavuşması için gece gündüz çalışıyor. Yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde projelendirilen konutlar, yaşam alanlarıyla birlikte Adıyaman'ı sağlam, güvenli ve modern bir şehire dönüşterecek.