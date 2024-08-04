Kayıt dışı hasılata rekor ceza! Çalışmalar aralıksız sürüyor! Bakan Şimşek: Vergi adaletini artırmakta kararlıyız

Kurul, işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle yoğun vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle önemli sonuçlar da alınıyor.

Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.

Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.

İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.