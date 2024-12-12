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Haberler Galeri Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis'e özlük mektubu!
Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:09

Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis'e özlük mektubu!

Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri, geçtiğimiz yıl kayıt dışı istihdam başta olmak üzere sahte işyeri, sahte sigortalılık, muvazaalı boşanma, iş kazası ve gelir tespiti gibi birçok alanda yaptığı binlerce denetimin sonucunda hazineye 1.2 milyar liralık kaynak girişi sağladı. Her yıl milyarlarca lira kamu zararının önüne geçen denetim memurları, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak düzenlemede kendilerinin de yer alması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir mektup gönderdi.

FARUK ERDEM
Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis’e özlük mektubu!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda denetim görevi yapan 2670 Sosyal Güvenlik Denetmeni geçtiğimiz yıl yaptığı denetimlerde hazineye 1.2 milyar liralık kaynak girişi sağladı. Denetmenler şimdi özlük haklarının iyileştirilmesi için TBMM'ye mektup gönderdi.

Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis’e özlük mektubu!

KAMUYA 1.2 MİLYARLIK KAYNAK

Sosyal Güvenlik sistemimizdeki kayıp kaçaklar son yıllarda yapılan çalışmalarla giderek azalıyor. Özellikle sigortasız çalıştırma anlamı taşıyan kayıt dışı istihdam azalırken çalışanlar da güvenceye kavuşturuluyor. Yine gerçek maaşın gizlenerek devletten prim ve vergi kaçırılması da önleniyor.

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Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis’e özlük mektubu!

Kayıt dışı istihdam dışında sahte işyeri, sahte sigortalılık, muvazaalı boşanma, iş kazası ve gelir tespiti konularında rehberlik ve denetim yapan, yapmış oldukları tespitler sonucu her yıl milyarlarca lira kamu zararının önüne geçen 2670 Sosyal Güvenlik Denetmeni sahada görev yapıyor.

Yapılan denetim sonuçlarına bakıldığında 2022 yılında 244 bin 866 denetim sonunda 1.1 milyar lira kamu zararı önlenirken 2023 yılında bu rakam 1.2 milyar lirayı geçiyor.

Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis’e özlük mektubu!

KOMİSYONA MEKTUP

Sosyal Güvenlik Denetmenleri özellikle özlük haklarının iyileştirilmesini de bekliyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu da bu konuda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir mektup ile taleplerini iletti.

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Kamu Personeli Seçme Sınavı-Kurum yazılı ve sözlü sınavları gibi gerek mesleğe alınma usulü gerek yazılı yetki, yeterlilik ve sözlü sınavları gibi meslekte devam edebilme şartları müfettiş, kontrolör, denetçi gibi merkezi kadrolar ile aynı ve/veya benzer olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, "Eşit İşe Eşit Ücret" vaadiyle çıkarılan, fakat "Eşit Unvana Eşit Ücret" şeklinde uygulanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özlük hakları konusunda aynı ve/veya benzer işi yapanların çok gerisinde kalmıştır. Merkezi kadrolarda bulunan müfettiş, denetçi ve kontrolörlerin ek göstergesi 4200, makam tazminatı 2000, görev tazminatı 8000 ve özel tazminatı %125-%180 arasında değişirken; Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin ek göstergesi 3600 ve özel hizmet tazminatları %92-%125 arasında değişmekte olup makam ve görev tazminatları bulunmamaktadır. Bu durum Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile yukarıda belirtilen diğer A grubu merkezi kadrolarda yer alanlara nazaran özlük haklarında ciddi farklara sebebiyet vermekte olup özveri ile çalışmakta olan Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yukarıda sayılan sebeplerle, Sosyal Güvenlik Denetmeni ve/veya Denetmen Yardımcılarından şartları uygun olanlar tekrar KPSS sınavlarına girerek 4200 ek göstergeli (Müfettiş, Denetçi, Kontrolör) kariyer mesleklere geçiş yapmakta bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yetişmiş iş gücü kaybına neden olmaktadır."

Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis’e özlük mektubu!

SÖZ KONUSU MEKTUPTA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Kamu Personeli Seçme Sınavı-Kurum yazılı ve sözlü sınavları gibi gerek mesleğe alınma usulü gerek yazılı yetki, yeterlilik ve sözlü sınavları gibi meslekte devam edebilme şartları müfettiş, kontrolör, denetçi gibi merkezi kadrolar ile aynı ve/veya benzer olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, "Eşit İşe Eşit Ücret" vaadiyle çıkarılan, fakat "Eşit Unvana Eşit Ücret" şeklinde uygulanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özlük hakları konusunda aynı ve/veya benzer işi yapanların çok gerisinde kalmıştır. Merkezi kadrolarda bulunan müfettiş, denetçi ve kontrolörlerin ek göstergesi 4200, makam tazminatı 2000, görev tazminatı 8000 ve özel tazminatı %125-%180 arasında değişirken; Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin ek göstergesi 3600 ve özel hizmet tazminatları %92-%125 arasında değişmekte olup makam ve görev tazminatları bulunmamaktadır. Bu durum Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile yukarıda belirtilen diğer A grubu merkezi kadrolarda yer alanlara nazaran özlük haklarında ciddi farklara sebebiyet vermekte olup özveri ile çalışmakta olan Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yukarıda sayılan sebeplerle, Sosyal Güvenlik Denetmeni ve/veya Denetmen Yardımcılarından şartları uygun olanlar tekrar KPSS sınavlarına girerek 4200 ek göstergeli (Müfettiş, Denetçi, Kontrolör) kariyer mesleklere geçiş yapmakta bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yetişmiş iş gücü kaybına neden olmaktadır."

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