Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis’e özlük mektubu!

KOMİSYONA MEKTUP

Sosyal Güvenlik Denetmenleri özellikle özlük haklarının iyileştirilmesini de bekliyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu da bu konuda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir mektup ile taleplerini iletti.

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Kamu Personeli Seçme Sınavı-Kurum yazılı ve sözlü sınavları gibi gerek mesleğe alınma usulü gerek yazılı yetki, yeterlilik ve sözlü sınavları gibi meslekte devam edebilme şartları müfettiş, kontrolör, denetçi gibi merkezi kadrolar ile aynı ve/veya benzer olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, "Eşit İşe Eşit Ücret" vaadiyle çıkarılan, fakat "Eşit Unvana Eşit Ücret" şeklinde uygulanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özlük hakları konusunda aynı ve/veya benzer işi yapanların çok gerisinde kalmıştır. Merkezi kadrolarda bulunan müfettiş, denetçi ve kontrolörlerin ek göstergesi 4200, makam tazminatı 2000, görev tazminatı 8000 ve özel tazminatı %125-%180 arasında değişirken; Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin ek göstergesi 3600 ve özel hizmet tazminatları %92-%125 arasında değişmekte olup makam ve görev tazminatları bulunmamaktadır. Bu durum Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile yukarıda belirtilen diğer A grubu merkezi kadrolarda yer alanlara nazaran özlük haklarında ciddi farklara sebebiyet vermekte olup özveri ile çalışmakta olan Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yukarıda sayılan sebeplerle, Sosyal Güvenlik Denetmeni ve/veya Denetmen Yardımcılarından şartları uygun olanlar tekrar KPSS sınavlarına girerek 4200 ek göstergeli (Müfettiş, Denetçi, Kontrolör) kariyer mesleklere geçiş yapmakta bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yetişmiş iş gücü kaybına neden olmaktadır."