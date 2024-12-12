Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024
12:09
Kayıt dışılığa göz açtırmayan SGK denetmenlerinden Meclis'e özlük mektubu!
Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri, geçtiğimiz yıl kayıt dışı istihdam başta olmak üzere sahte işyeri, sahte sigortalılık, muvazaalı boşanma, iş kazası ve gelir tespiti gibi birçok alanda yaptığı binlerce denetimin sonucunda hazineye 1.2 milyar liralık kaynak girişi sağladı. Her yıl milyarlarca lira kamu zararının önüne geçen denetim memurları, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak düzenlemede kendilerinin de yer alması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir mektup gönderdi.