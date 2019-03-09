Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

Türkiye'de ilk kez bir hastanenin 100 tam puan almasının büyük bir önem taşıdığına değinerek şunları söyledi: "Ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak, uygulamaya yönelik rehberlik etmek, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi Sağlık Bakanlığımız tarafından çok büyük titizlikle gerçekleştirilen önemli bir denetim.