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'ne 100 tam puan

Ülkemizde hizmete açılan ilk en büyük yataklı şehir hastanesi olan 1607 yataklı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinde bir ilki gerçekleştirerek 'de kamu ve özel hastaneler arasında 100 tam puan alan ilk hastane oldu.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 17:47
Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

'de Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi; Kamu Özel İşbirliği (Public-Private Partnership – PPP) modeliyle YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen ve YDA Sağlık tarafından işletilen 'nde 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

100 TAM PUAN ALAN İLK HASTANE OLMA BAŞARISINI GÖSTERDİ.

tarafından görevlendirilen alanında uzman üç profesör ve bir doçent doktor ile Nevşehir İl Kalite Koordinatörden oluşan değerlendirme ekibi tarafından hastanenin bütün birimlerinin yerinde görülerek, kalite standartları açısından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda, tüm kamu ve özel hastaneler içerisinde 100 tam puan alan ilk hastane olma başarısını gösterdi.

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Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

Entegre Sağlık Hizmetleri kapsamında laboratuvardan görüntülemeye, fizik tedavi ve rehabilitasyondan sterilizasyona tüm tıbbi destek hizmetleri ile temizlik, güvenlik, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri (HBYS) uygulama ve işletme hizmetleri gibi diğer tüm destek hizmetlerini sunan YDA Group Sağlık Grubu Koordinatörü Dr. Elif Sözer değerlendirme sonucunda

Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

'de ilk kez bir hastanenin 100 tam puan almasının büyük bir önem taşıdığına değinerek şunları söyledi: "Ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak, uygulamaya yönelik rehberlik etmek, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi Sağlık Bakanlığımız tarafından çok büyük titizlikle gerçekleştirilen önemli bir denetim.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

Hizmete açıldığından bu yana henüz bir yıl olmadan 2.778.237 muayene ve 53.462 ameliyat gerçekleştirilen 'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini en yükseğe taşımak adına yaptığımız bütün yenilikler ve iyi uygulamaların standartların tümünü karşılaması bizler için çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik nezdinde tüm sağlık çalışanlarına ve YDA Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. "

Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan
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Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan
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