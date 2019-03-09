Kayseri Şehir Hastanesi'ne 100 tam puan

Türkiye'de Sağlıkta Kalite Sisteminin dört temel yapı taşından biri olan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesi; Kamu Özel İşbirliği (Public-Private Partnership – PPP) modeliyle YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen ve YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi'nde 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.