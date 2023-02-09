Giriş Tarihi: 09.02.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 17:39

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. Uzmanların yüzyılın felaketi olarak adlandırdığı, Anadoluyu 3 metre yerinden oynatan, 10 ilde 13,5 milyon insanı ve tam 1000 kilometrekarelik bir alanı etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye devletiyle milletiyle tek yürek oldu. Umutların devam ettiği, arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü ve hemen hemen her kesimin depremzedelerin yaralarını sarmak için uğraş verdiği bir ortamda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokatif paylaşımları vatandaşları sinirlendirdi. Bir vatandaşın 'Yunanistan bile Türkiye'nin acısına sahip çıkarken sen üç beş oy hesabı yapıp milletin acısının üstünde tepiniyorsun' sözleri dikkat çekti.