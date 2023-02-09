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Haberler Galeri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
Giriş Tarihi: 09.02.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 17:39

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. Uzmanların yüzyılın felaketi olarak adlandırdığı, Anadoluyu 3 metre yerinden oynatan, 10 ilde 13,5 milyon insanı ve tam 1000 kilometrekarelik bir alanı etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye devletiyle milletiyle tek yürek oldu. Umutların devam ettiği, arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü ve hemen hemen her kesimin depremzedelerin yaralarını sarmak için uğraş verdiği bir ortamda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokatif paylaşımları vatandaşları sinirlendirdi. Bir vatandaşın 'Yunanistan bile Türkiye'nin acısına sahip çıkarken sen üç beş oy hesabı yapıp milletin acısının üstünde tepiniyorsun' sözleri dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! ’Yunanistan kadar olamadın’

Türkiye Pazartesi sabahı depreme uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve gece 4 civarında gerçekleşen 7.7 şiddetindeki deprem Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı felaketi olurken, yaklaşık 9 saat sonra Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki 2. deprem yıkımın şiddetini artırdı. 10 ilde binlerce bina yıkılırken, birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Depremin olduğu ilk andan itibaren devlet afet birimleriyle, askeriyle polisiyle teyakkuz haline geçti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! ’Yunanistan kadar olamadın’

KILIÇDAROĞLU SİYASET PEŞİNE DÜŞTÜ

Türkiye, devletiyle milletiyle bir olurken dünyadan da sayısız ülke yardıma maddi manevi yardıma koştu. Arama kurtarma çalışmalarının hızlandığı bir ortamda, karınca misali her insanın 'Benimde faydam dokunsun' diyerek deprem yangına su taşırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan depremi siyasete malzeme yaparak yalan paylaşımlarıyla provokasyona girişti.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! ’Yunanistan kadar olamadın’

TÜRK HALKI TEK YÜREK TEK BİLEK

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için yediden yetmişe müthiş bir dayanışma sergiledi. Deprem bölgesine yardım ve destekler artarak devam ediyor. 7'den 70'e herkes işin ucundan tuttu. Kimi para kimi battaniye yolladı. Kimi de yardım paketlerini sırtlayıp taşıdı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! ’Yunanistan kadar olamadın’

DÜNYA TÜRKİYE İÇİN SEFERBER OLDU

Türkiye'yi sarsan iki depremin ardından birçok ülke arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi. Yunanistan'dan Meksika'ya kadar birçok ekip Türkiye'ye intikal etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem provokasyonlarına tepkiler çığ gibi! ’Yunanistan kadar olamadın’

HATAY HAVALİMANI YALANI ÇOK GEÇMEDEN ÇÜRÜDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onarım çalışmalarının başlattığını belirterek, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" dedi.

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