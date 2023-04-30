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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7'li koalisyonun adayı bu kez TOKİ'ye sardı
Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 10:36

Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7'li koalisyonun adayı bu kez TOKİ'ye sardı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum rakamlarla çürüttü. Bakan Kurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ konutları ile ilgili söylemlerine karşı TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktardı. Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7’li koalisyonun adayı bu kez TOKİ’ye sardı

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı ortaya çıktı. TOKİ'nin ürettiği konutlarla ilgili algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu, "1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı" dedi. Ancak gerçek rakamları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum canlı yayında açıkladı.

Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7’li koalisyonun adayı bu kez TOKİ’ye sardı

BAKAN KURUM, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ

Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar" dedi.

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Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7’li koalisyonun adayı bu kez TOKİ’ye sardı

Kurum, bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim öncesi sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, gittikleri her yerde milletin teveccühünü, sevgisini ve güvenini hissettiklerini dile getirerek, 14 Mayıs'ta Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçecek büyük bir demokrasi şölenini yaşayacaklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7’li koalisyonun adayı bu kez TOKİ’ye sardı

YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA 63 BİN 600 BİNA BAŞVURU YAPTI

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvurularda son rakamın sorulması üzerine Kurum, "Şu ana kadar 63 bin 600 binamız başvuru yaptı ve 367 bin bağımsız bölüm. Bu dörtle çarparsanız yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde insana tekabül ediyor" bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7’li koalisyonun adayı bu kez TOKİ’ye sardı

EN ÇOK BAŞVURU BAHÇELİEVLER'DEN YAPILDI

Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'den yoğun bir başvuru olduğunu aktaran Kurum, en çok başvurunun ise yaklaşık 42 bin bağımsız bölümle Bahçelievler'den yapıldığını, bunu 22 bin 800 bağımsız bölümle Avcılar'ın takip ettiğini söyledi.

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