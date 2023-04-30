Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 10:36

Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! Murat Kurum rakamlarla çürüttü! 7'li koalisyonun adayı bu kez TOKİ'ye sardı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum rakamlarla çürüttü. Bakan Kurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ konutları ile ilgili söylemlerine karşı TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktardı. Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar" dedi.