Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret vaadi güldürdü! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz

Son dakika haberi...7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda asgari ücret için vergi alınmayacağını vaadetti. Ancak bu uygulama 2022 yılı başından beri zaten uygulanıyor. Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" dedi.