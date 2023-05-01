Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret vaadi güldürdü! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz

Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV'siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti.