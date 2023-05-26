Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

Biliyorsunuz, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Bütçeyi yeni sistemde yürütmenin başı sıfatı ile Cumhurbaşkanı yapıyor. Meclis bütçede değişiklik yapma hakkına sahip değil. Ama parlamento, Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı bütçeyi kabul etmeyebilir.

Eee, o zaman ne olacak?

Bir kere bütçenin reddi hükümete karşı güvensizliğin göstergesi anlamına gelir. – ki bu ekonomi açısından hiç de öyle dedikleri gibi 'bahar' havası filan yaratmaz- Diyebilirsiniz ki, geçici bütçe çıkarırlar. Geçici bütçelerde, bir önceki yıl bütçesinde öngörülen ödeneklerin belirli oranlarda kullanılmasına izin verilir tamam da... Ne gelir tahmini olur, ne bütçe açığı öngörüsü… Hem kurumlar hem tahsis edilecek ödenek miktarı belirlenirken sıkıntı çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz!

Üstelik onun da parlamentodan geçmesi gerekiyor.

