Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birisine gidiyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis ve komisyonlardaki çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. İlk turda yüzde 49,5 oyla Başkan Erdoğan en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in sözlerine dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda "Ne gelir tahmini olur, ne bütçe açığı öngörüsü" sözleriyle bütçeden kanunlara kadar birçok meselenin kriz olacağını anlattı. İşte detaylar...