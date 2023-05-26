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Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:41

Kılıçdaroğlu'nun 'Topal ördek' vaadi 'Ekonomide kıyameti koparır'

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birisine gidiyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis ve komisyonlardaki çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. İlk turda yüzde 49,5 oyla Başkan Erdoğan en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in sözlerine dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda "Ne gelir tahmini olur, ne bütçe açığı öngörüsü" sözleriyle bütçeden kanunlara kadar birçok meselenin kriz olacağını anlattı. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine 2 gün kala Meclis'te ve komisyonlarda çoğunluğu bile alamayan Millet İttifakı'nın 'Topal Ördek' vaadi gündemde tartışmaları beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesinde Kılıçdaroğlu'nun 'Topal Ördek' vaadettiğini yazdı ve Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda ekonomik bir kaosun söz konusu olacağını yazdı. İşte o yazı:

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Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

Geçenlerde eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener bir durum tespiti yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Hani derler ya, bozuk saat bile günde iki kere dahi olsa doğruyu gösterir diye…
O hesap…
Ne diyor?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın seçilmesi durumunda ülkede kaosun yaşanabileceği uyarısı yapıyor. Bunun nedenini de Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasına bağlıyor. Bütçeden kanunlara kadar birçok meselenin kriz olacağını anlatıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

Malumunuz, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Cumhur İttifakı 600 sandalyeli Meclis'e 323 milletvekili gönderdi. AK Parti 267, MHP 51 vekil çıkardı. Yeniden Refah Partisi 5 vekille temsiliyet kazandı. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet, DP, HDP/YSP ve TİP'in bloğu 278 vekil… (Neredeyse AK Parti tek başına o kadar vekil çıkardı)
Şimdi Meclis'te bu aritmetik varken, gözlerinizi beş dakikalığına kapatıp, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığını düşünün.
Ben söyleyeyim…
Ekonomide kıyamet kopar.
Niye mi?
Anlatayım…

Kılıçdaroğlu’nun ’Topal ördek’ vaadi ’Ekonomide kıyameti koparır’

Biliyorsunuz, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Bütçeyi yeni sistemde yürütmenin başı sıfatı ile Cumhurbaşkanı yapıyor. Meclis bütçede değişiklik yapma hakkına sahip değil. Ama parlamento, Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı bütçeyi kabul etmeyebilir.
Eee, o zaman ne olacak?
Bir kere bütçenin reddi hükümete karşı güvensizliğin göstergesi anlamına gelir. – ki bu ekonomi açısından hiç de öyle dedikleri gibi 'bahar' havası filan yaratmaz- Diyebilirsiniz ki, geçici bütçe çıkarırlar. Geçici bütçelerde, bir önceki yıl bütçesinde öngörülen ödeneklerin belirli oranlarda kullanılmasına izin verilir tamam da... Ne gelir tahmini olur, ne bütçe açığı öngörüsü… Hem kurumlar hem tahsis edilecek ödenek miktarı belirlenirken sıkıntı çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz!
Üstelik onun da parlamentodan geçmesi gerekiyor.

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