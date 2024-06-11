Kilosu yarı fiyatına geriledi!

Nisan ayında 40 TL'den aldıkları taze bağ yapraklarının şimdilerde kilosunu 20 TL'den aldıklarını belirten Çavuşlar Mahallesinden Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir." dedi.

Sarıgöllü kadınlar sabahın erken saatlerinde başladıkları yaprak toplama işlemini saat 10.30'da bitirerek topladıkları yaprakları yaprak alım merkezinde nakit paraya satarak aile ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor.