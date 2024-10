5 BİN TL'DEN AZ OLMAYACAK

Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Eski uygulamada bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyordu. Getirilen zorunluluklara uymayan gayrimenkul sahibi veya kiracının her birine, her bir işlem için;