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Belli oldu! ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

Geçtiğimiz seneden bu yana vatandaşlara sağlanmakta olan (KÇÖ) için sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında bilindiği üzere beklenen açıklamayı yapmış ve Mart ayında ödemelerin bir daha uzatılmamak üzere sona ereceğini ifade etmişti. Bu noktada "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları Mart ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündeme taşındı. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:39
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

(KÇÖ) bu ay itibarıyla sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz seneden bu zamana peyderpey uzatılan ve vatandaşlara maddi destek amacıyla verilen bu ödenekte son tarih geçtiğimiz günlerde düzenlene Kabine Toplantısı ile netleşmişti. Bu kapsamda "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başlandı. Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ bu ay sonunda son kez hesaplara yatmış olacak ve sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan son karara göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığı bildirilmişti. Beklenen tarihe kısa bir süre kala konuyla alakalı araştırmalar da özellikle ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ BİTİRİYORUZ"

Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Ülkemizdeki tüm cep telefonları abonelerine aylık 8 GB kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini erteledik. Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık.

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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

40 MİLYAR LİRA PRİM BORCUNU 6 AY SÜREYLE ERTELEDİK


1,3 milyon işyerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasında 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık.

Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.

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