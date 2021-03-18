Geçtiğimiz seneden bu yana vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında bilindiği üzere beklenen açıklamayı yapmış ve Mart ayında ödemelerin bir daha uzatılmamak üzere sona ereceğini ifade etmişti. Bu noktada "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları Mart ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündeme taşındı. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." İfadelerini kullanmıştı.