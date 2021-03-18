Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bu ay itibarıyla sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz seneden bu zamana peyderpey uzatılan ve vatandaşlara maddi destek amacıyla verilen bu ödenekte son tarih geçtiğimiz günlerde düzenlene Kabine Toplantısı ile netleşmişti. Bu kapsamda "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başlandı. Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ bu ay sonunda son kez hesaplara yatmış olacak ve sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan son karara göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığı bildirilmişti. Beklenen tarihe kısa bir süre kala konuyla alakalı araştırmalar da özellikle ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.