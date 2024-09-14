Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi! IRF tarafından ödüle layık görüldü: Eyfel Kulesi ile kadar...

"KÖPRÜ ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK"

Hızlı ve güvenli trafik akışı ile önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere her yıl toplam 100 milyon lira tasarruf edildiğinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, "Karbon emisyonu ise bu projemizle yılda 2 bin 731 ton azaltılıyor. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan 2024 tarihinde yapımına başladığımız Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladık ve buradan enerji elde etmeye başladık. 20 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz santral ile yıllık toplam 6 milyon liradan fazla tasarruf edeceğiz." şeklinde konuştu.