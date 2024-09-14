Giriş Tarihi: 14.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
12:00
Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi! IRF tarafından ödüle layık görüldü: Eyfel Kulesi ile kadar...
Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü'nün ülkenin gurur kaynaklarından biri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında; Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini duyurdu.