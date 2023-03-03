Konut kiralarındaki fahiş artışa re’sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

Böyle bir ihlal söz konusu olduğunda vatandaşların TİHEK'e başvuruda bulunabileceğini kaydeden Kılıç, "Ayrımcılık temelleriyle ilişkiliyse örneğin bekar olduğu için ya da depremzede olduğu için dolaylı bir ayrımcılık olabilir. Depremzedeye evini vermiyor. Biz bunu nasıl bir ayrımcılık temeline dayandırıyoruz. Servet temeline.



