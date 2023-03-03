Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:12
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
08:14
Konut kiralarındaki fahiş artışa re'sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi sonrası birçok depremzede başka illere göç etti. Göç nedeniyle özellikle Mersin, Konya ve Ankara'da ev fiyatları ve kiralarda fahiş fiyat artışları yaşandı. Bazı ev sahipleri ise depremzedelere evini kiraya vermemek için özellikle yüksek fiyat verirken, konut kiralarındaki fahiş artış nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) resen inceleme başlattı.