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Haberler Galeri Konut kiralarındaki fahiş artışa re'sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı
Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:14

Konut kiralarındaki fahiş artışa re'sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi sonrası birçok depremzede başka illere göç etti. Göç nedeniyle özellikle Mersin, Konya ve Ankara'da ev fiyatları ve kiralarda fahiş fiyat artışları yaşandı. Bazı ev sahipleri ise depremzedelere evini kiraya vermemek için özellikle yüksek fiyat verirken, konut kiralarındaki fahiş artış nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) resen inceleme başlattı.

İLKER TURAK
Konut kiralarındaki fahiş artışa re’sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

Konuya ilişkin SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "Ev sahibi veya kiracı depremzedeye evini vermiyor. Biz bunu nasıl bir ayrımcılık temeline dayandırıyoruz. Servet temeline. Bunlar ödeyemez, gariban gibi düşünceler olabilir.

Konut kiralarındaki fahiş artışa re’sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

Herhangi bir ayrımcılık temeline dayalı olarak depremzedeler veya diğer vatandaşlarımız bu tür durumlarda bize başvuruda bulunabilir. Ayrımcılığa uğradığı ispatlanırsa 5 bin ila 90 bir lira arasında idari para cezası verebiliyoruz" dedi.

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Konut kiralarındaki fahiş artışa re’sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş farklı illere göç etti. Göç nedeniyle özellikle Mersin, Konya, Ankara gibi illerde ev fiyatları ve kiralarda yaşanan fahiş artış tepki çekti. Başta Ankara'da olmak üzere son 20 günde konut satışı ve kira bedellerinde ciddi artışlar yaşandığı tespit edildi. Kimi ev sahipleri ve emlakçılar depremzedelere evini kiraya vermemek için özellikle kira bedelini yükseltirken, TİHEK önemli bir karara imza attı.

Konut kiralarındaki fahiş artışa re’sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

BUNLAR ÖDEYEMEZ, GARİBAN...

TİHEK, konut kiralarındaki fahiş artış nedeniyle re'sen inceleme başlattı. Konuya ilişkin SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hakları temelinde bir ihlalin söz konusu olduğuna dikkat çekerek, temel sosyal haklardan bir tanesinin barınma hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Konut kiralarındaki fahiş artışa re’sen inceleme! Bunu yapan ev sahipleri yandı

Böyle bir ihlal söz konusu olduğunda vatandaşların TİHEK'e başvuruda bulunabileceğini kaydeden Kılıç, "Ayrımcılık temelleriyle ilişkiliyse örneğin bekar olduğu için ya da depremzede olduğu için dolaylı bir ayrımcılık olabilir. Depremzedeye evini vermiyor. Biz bunu nasıl bir ayrımcılık temeline dayandırıyoruz. Servet temeline.

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