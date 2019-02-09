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çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi oranları

, faizlerini peş peşe indirmeye başladı. Şu anda piyasada ortalama yüzde 2. Ancak bankalarda yüzde 1.68'e de yüzde 2.70'e de kredi bulmak mümkün. Tüm masrafları da hesaba katıp, bütçenize en uygun krediyi seçin. Cebinizden 100 bin liralık kredi için 38 bin lira daha az çıkabilir...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 16:02
Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

faizlerindeki düşüş sürüyor. 2018 yılında aylık yüzde 3.5'lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerini teker teker düşürmeye başladı. Konut kredisi faizleri çoğu bankada yüzde 2'nin altına indi. Şu anda Merkez Bankası verilerine göre piyasada ortalama yüzde 2.07 seviyesinde bulunan konut kredisi faizleri, bankalara göre yüzde 1.68ile 2.70 arasında değişiyor. Arada 1 puanlık fark var. Tüm masrafları hesaplayıp, en uygun krediyi seçmek sizin elinizde.

Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

TAKSİT 320 LİRA AZALDI

Rakamlara bakacak olursak, piyasadaki ortalama oranı olan yüzde 2.07 üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 263 lira taksit ödeniyor.

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Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

Geri ödeme ise 271 bin 639 lirayı buluyor. yüzde 1.68'e indiğinde ise aylık taksitler 1943 liraya, toplam geri ödeme de 233 bin 181 liraya iniyor. Böylece, 100 bin liralık kredide toplam 38 bin 458 lira daha az ödeniyor. Taksitler de 320 lira düşüyor.

Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebindekalan miktar da artıyor. Buna göre, 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.07 oranıüzerinden kullanıldığında aylık taksitler 11 bin 318 liraya çıkıyor.

Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 358 bin 195 liraoluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.68 oran ilekullanıldığında ise aylık taksitler 9 bin 715 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 165 bin 906 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 219 bin 289 lira kârlı çıkıyor.

Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

Bankalarda oranları değişken. Peki, en hesaplı konut kredisini nasıl seçeceğiz? kredi seçerken düşük faiz oranı önemli ancak sizi yanıltmasın.

Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

Bankaların aldığı masrafları da hesaba katmanız gerekiyor. Masraflar hesaba katıldığında, cebinizden çıkacak miktarı net olarak görebilirsiniz.

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