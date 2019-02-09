Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları

Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 358 bin 195 liraoluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.68 oran ilekullanıldığında ise aylık taksitler 9 bin 715 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 165 bin 906 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 219 bin 289 lira kârlı çıkıyor.