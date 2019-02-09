Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları
Konut kredisi çekecek olanlar dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz! 2019 Konut kredisi faiz oranları
Bankalar, konut kredisi faizlerini peş peşe indirmeye başladı. Şu anda piyasada ortalama faiz yüzde 2. Ancak bankalarda yüzde 1.68'e de yüzde 2.70'e de kredi bulmak mümkün. Tüm masrafları da hesaba katıp, bütçenize en uygun krediyi seçin. Cebinizden 100 bin liralık kredi için 38 bin lira daha az çıkabilir...
Giriş Tarihi: 09.02.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 16:02