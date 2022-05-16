0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi müjdesi geçtiğimiz hafta gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ise ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi kampanyalarının detaylarına kilitlendi. "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt ararken artan ev fiyatlarının ardından bu kampanya binlerce vatandaşı ev sahibi yapabilecek bir umut ışığı oldu. Peki, 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...