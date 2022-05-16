Konut kredisi başvuruları için gözler kamu bankalarından gelecek açıklamalarda. Geçtiğimiz hafta müjdelenen 0,89 ve 0,99 faizli kredi kampanyalarının detayları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik olarak alınan kararda kamu bankalarının düğmeye bastığı ifade edildi. Peş peşe gelen açıklamaların ardından "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konut kredisi başvurularına dair merak edilen tüm detaylar...