Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvuruları için gözler kamu bankalarında. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kampanyanın detaylarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olması bekleniyor. Öte yandan "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan ilk açıklamalarda kredinin 120 aya vran vade seçeneği sunacağı kaydedilmişti. Peki, 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...