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Haberler Galeri Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 13:45

Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvuruları için gözler kamu bankalarında. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kampanyanın detaylarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olması bekleniyor. Öte yandan "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan ilk açıklamalarda kredinin 120 aya vran vade seçeneği sunacağı kaydedilmişti. Peki, 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi, geçtiğimiz hafta içi müjdelenmiş ve ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşa umut olmuştu. Bu kampanyada yararlanmak isteyen binlerce kişi şimdi kamu bankalarının açıklayacağı detayları merak ediyor. "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları ise bu noktada ülke gündemindeki yerini aldı. İşte 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi detayları ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SON DAKİKA HABERLERİ | KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

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Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

HEM TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK HEM DE VATANDAŞ UYGUN FAİZLİ KONUT SAHİBİ OLACAK

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0.89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.

Konut kredisi için gözler kamu bankalarında! 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: KAR 400 BİN TL'Yİ BULACAK

Vatandaşların en çok merak ettiği, '0.89 ve 0.99 konut kredisi kampanyaları cebe nasıl yansıyacak' sorusu yanıt buldu. İşte çekilecek krediye göre kalem kalem aylık ve toplam geri ödeme miktarlarıyla beraber yeni hesaplar...

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