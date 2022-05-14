0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi, geçtiğimiz hafta içi müjdelenmiş ve ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşa umut olmuştu. Bu kampanyada yararlanmak isteyen binlerce kişi şimdi kamu bankalarının açıklayacağı detayları merak ediyor. "0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları ise bu noktada ülke gündemindeki yerini aldı. İşte 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi detayları ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...