Korona virüs aşısından önce kumaşı üretildi

BİRÇOK ALANDA KULLANILACAK

Covid-19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaş, su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özelliğine sahip. 60 kez yıkanmasından sonra bile Kovid-19'u dahil diğer virüsleri ve bakterileri yüzde 96,6 etkisiz hale getirdiği analiz edilen kumaştan maske, eşarp, fular, battaniye ve seccade de yapılacak.

"HEM ÜLKEMİZ HEM DE DÜNYA İÇİN ÇOK ANLAMLI OLACAK"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Reşan Arlıer, aşı bulunmadan kendilerinin böylesine bir kumaşı üretmelerinden memnun olduklarını belirterek, "Aşı daha bulunmayınca biz de kumaş ARGE'sine yöneldik. Kumaş gerçekten çok kıymetli bir kumaş. Yaşlılarımızın, kronik hastalarımızın bu kumaşları giymesi onların sağlığını daha çok koruyacak. Covid-19'un bulaşma riskini daha azaltacak. Hem ülkemiz hem de dünya için çok anlamlı olacağına inandım" diye konuştu.