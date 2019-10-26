Köylüye dağlardan 'çiçek' gibi kazanç

Türkiye'nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezlerinden İzmir'in Bayındır ilçesinde bir köyün sakinleri, dağlardan topladıkları çiçekleri kurutup boyayarak geçimlerini sağlıyor.

Mahalle statüsü kazanan yaklaşık 700 nüfuslu Turan köyünde gençler yaz aylarında ilçeyi çevreleyen dağ ve ovalardan çiçek topluyor.

Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pampas otlarını toplayan köylüler, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavantayı da bahçelerinde yetiştiriyor. Çiçekleri kurutarak depolayan köylüler, yıl boyu devam eden siparişler için hazırlık yapıyor.

İnternetten alınan siparişlere göre kazanlarda rengarenk boyanan çiçekler, ipe asılarak kurutuluyor. Köyde dağlarda çiçek toplayamayan nüfus ise yıl boyu kurutma, boyama ve paketlemede çalışıyor.