Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:43
Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...
Ülkeye ve vatandaşa zararı saymakla bitmeyen sahtecilik sektörünün yeni cazibe alanı kozmetik ürünleri oldu. İnsan sağlığını tehdit eden ölümcül kimyasalların ürünlerdeki oranı yüzde 40 oranlarına dayanırken pazar hacminin de 50 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Ürünlerin tehlike boyutlarını açıklayan uzmanların ifadeleri duyanlar şok oluyor.