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Haberler Galeri Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:43

Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

Ülkeye ve vatandaşa zararı saymakla bitmeyen sahtecilik sektörünün yeni cazibe alanı kozmetik ürünleri oldu. İnsan sağlığını tehdit eden ölümcül kimyasalların ürünlerdeki oranı yüzde 40 oranlarına dayanırken pazar hacminin de 50 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Ürünlerin tehlike boyutlarını açıklayan uzmanların ifadeleri duyanlar şok oluyor.

MERVE BİLKAY
Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

Sahte kozmetik ürünler, 50 milyar TL'ye ve yüzde 40 gibi yüksek bir orana dayandı. Uzmanlar, sahte ürünlerde kurşun, cıva ve siyanür gibi insan sağlığını tehdit eden ölümcül kimyasallar olduğunu belirtiyor.

Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

KOZMETİKTE 10 ÜRÜNDEN 4'Ü SAHTE

Vatandaşın sağlığını tehdit eden, devleti milyonlarca liralık vergi kaybına uğratan sahte sektörünün yeni cazibe alanı kozmetik ürünleri. Tüm sahte ürünlerin insana ve devlete verdiği zararlar saymakla bitmez fakat kozmetik ürünleri insan vücuduna direkt temasından dolayı zarar noktasında diğer ürünlerden ayrışıyor. Piyasadaki kozmetik ürünlerin yüzde 40'ının sahte olduğu, Türkiye'de 20 bin merdiven altı tesis olduğu ve pazarın 50 milyar TL'lik olduğu tahmin ediliyor. Hiçbir sterilizasyon şartına tabi olmayan, korkunç koşullarda üretilen ve geri dönüşü olmayan hastalıklara davetiye çıkaran sahte kozmetik ürünleri çarşıda pazarda internette; artık her yerde. İstanbul Medipol Üniversitesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü ve Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ozan Emre Eyüpoğlu, sahte kozmetik ürünlerinin beyin hasarı, felç ve ölüme sebep olabileceğini vurguladı. L'Oreal Türkiye Hukuk ve Bilim Direktörü, Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Lideri Hande Karakülah, "Sahte kozmetik ürünlerini üretmek ve satmak cinayete teşebbüs gibi bir şey" dedi.

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Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

ÖLÜME SEBEP OLABİLİR

İstanbul Medipol Üniversitesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü ve Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ozan Emre Eyüpoğlu ucuza satılan kozmetik ürünlerin içinde kurşun, cıva ve siyanür gibi ölümcül kimyasallar bulunabildiğini belirtti. Eyüpoğlu şöyle devam etti: "Bu ürünler içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle en sık olarak deride kaşıntı, kızarıklık, alerjik reaksiyon ve egzamaya neden olurken; saça uygulanan ürünler saçlı deride yağlı egzamaya, geçici veya bazen kalıcı saç kaybına bile neden olabilirler. Bu ürünlerin uzun süreli kullanımı ise organ yetmezliğine hatta kansere bile yol açabilir. Ergenlik çağındaki çocuklarda ise öğrenme ve konuşma zorluğu, büyüme engellenmesi, beyin hasarı, felç ve ölüme neden olabilir. Özellikle ünlü kişiler tarafından kurulan marka çatısı altında üretim yapan fason üreticiler kozmetik ürünler için üretim aşamasında kalitesiz ve zararlı bileşenleri tercih ederse iyi reklam altında sağlığımızdan olabiliriz. Kozmetik ürün formülasyonunda kullanılan bileşenlerin dikkate alınması çok önemli."

Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

İHRAÇ FAZLASI KANDIRMACASI

Sahte ürünlerin 'kaçak' ya da 'ihraç fazlası' kandırmacasıyla satıldığını kaydeden Karakülah tüketicileri uyararak şu ifadeleri kullandı: "Kozmetiğin kaçağı ya da ihraç fazlası olmaz. Orijinal ürünü uygun fiyatlı aldığını düşünerek aldığını sananlar yanılıyor."

Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

DETERJANDA DA SAHTECİLİK VAR

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Pura ise, kozmetik ürün çıkartmanın hayli meşakkatli ve zor bir iş olduğunu dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu: "En temel formülde bile bir ürünün hazırlanıp denetimlerden geçmesi 2 yılı bulabilir. Alanlarında uzman bilim insanlarının yöneteceği bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'de Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı 100.000 binin üzerinde firma var. Avrupa'da bu rakam sadece 6.000. Sadece kozmetik değil temizlik ürünlerinin de sahtesini üretiyorlar. Şu anda en çok sahte üretim ve satış saç bakım ürünlerinde. Denetimler artırılmalı."

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