Kozmetikte 10 üründen 4’ü sahte! Uzmanların ifadelerini duyan şok oluyor: Bu ürünler cinayete teşebbüs gibi bir şey...

KOZMETİKTE 10 ÜRÜNDEN 4'Ü SAHTE

Vatandaşın sağlığını tehdit eden, devleti milyonlarca liralık vergi kaybına uğratan sahte sektörünün yeni cazibe alanı kozmetik ürünleri. Tüm sahte ürünlerin insana ve devlete verdiği zararlar saymakla bitmez fakat kozmetik ürünleri insan vücuduna direkt temasından dolayı zarar noktasında diğer ürünlerden ayrışıyor. Piyasadaki kozmetik ürünlerin yüzde 40'ının sahte olduğu, Türkiye'de 20 bin merdiven altı tesis olduğu ve pazarın 50 milyar TL'lik olduğu tahmin ediliyor. Hiçbir sterilizasyon şartına tabi olmayan, korkunç koşullarda üretilen ve geri dönüşü olmayan hastalıklara davetiye çıkaran sahte kozmetik ürünleri çarşıda pazarda internette; artık her yerde. İstanbul Medipol Üniversitesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü ve Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ozan Emre Eyüpoğlu, sahte kozmetik ürünlerinin beyin hasarı, felç ve ölüme sebep olabileceğini vurguladı. L'Oreal Türkiye Hukuk ve Bilim Direktörü, Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Lideri Hande Karakülah, "Sahte kozmetik ürünlerini üretmek ve satmak cinayete teşebbüs gibi bir şey" dedi.