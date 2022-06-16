Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 11:55

Çeşitli sebeplerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Taşıt, ihtiyaç, konut kredilerinde bankaların güncel faiz oranları ve kampanyalaraını sizler için hesapladı. Aylık taksit miktarından çekilen tutara uygulanan faize kadar tüm detaylar krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bu noktada ise gün içerisinde çokça kez "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl?" sorusu yanıt arıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarının 100.000, 200.000, 300.000 tutarlı kredilere uyguladığı güncel kredi faiz oranları...