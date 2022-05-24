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Haberler Galeri Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 24.05.2022 01:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 01:21

Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Konut kredilerinde başlayan indirim furyasının ardından milyonlarca vatandaş kredi faiz oranları güncel listesini yakından takip etmeye başladı. Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu noktada "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank, Akbank ve diğer bankaların resmi sitelerinden yayımladığı kampanyalar yakından takip ediliyor. İşte düşük faizli uzun vadeli kredi faiz oranları son durum ve detaylar...

Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları güncel listesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini almaya devam ediyor. Konut, taşıt, ihtiyaç olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik olarak hazırlanan kampanyalar bu noktada "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularıyla gündeme taşınıyor. İşte 2022 kredi faiz oranları son durum ve tüm detaylar...

Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.71

TAŞIT KREDİSİ: sıfır araç için 1.59, 2. el için 1.61

KONUT KREDİSİ 1.2

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Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.29

TAŞIT KREDİSİ 1.59

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.79

Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 1.97

TAŞIT KREDİSİ 1.79

KONUT KREDİSİ 1.92

Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ 2.18

TAŞIT KREDİSİ 1.85

KONUT KREDİSİ 1.95

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