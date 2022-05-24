Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları güncel listesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini almaya devam ediyor. Konut, taşıt, ihtiyaç olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik olarak hazırlanan kampanyalar bu noktada "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularıyla gündeme taşınıyor. İşte 2022 kredi faiz oranları son durum ve tüm detaylar...