Kredi çekecek vatandaşlar bu habere dikkat! Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank kredi faiz oranları

Konut kredilerinde başlayan indirim furyasının ardından milyonlarca vatandaş kredi faiz oranları güncel listesini yakından takip etmeye başladı. Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu noktada "Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank, Akbank ve diğer bankaların resmi sitelerinden yayımladığı kampanyalar yakından takip ediliyor. İşte düşük faizli uzun vadeli kredi faiz oranları son durum ve detaylar...