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Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:32

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları son dönemde artış gösteriyor. Bu durum kredi ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini bu yöne çekti. Kredi faiz oranları, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi dâhil olmak üzere pek çok bankada değişkenlik gösteriyor. Araç veya ev sahibi olmak isteyenler, taşıt-konut kredi faiz oranlarına odaklanıyor. 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL'de değişkenlik gösteren krediler için ise 24 ila 120 ay arasında vadeli seçenekler pek çok seçenek bulunuyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve en düşük faiz oranı veren bankalar;

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili detaylar, ihtiyaç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Kredi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İhtiyaç kredileri genelde daha düşük miktarda tercih edilirken taşıt ve konut kredileri daha yüksek miktarlarda alınarak vadeleri ve geri ödemeleri belirleniyor. İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri…

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ihtiyaç kredisi: %3,95

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı: %3,59

Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı: %4.06

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KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Halkbank'ın hızlı kredi faiz oranı yüzde 4,09'ken, maaşını Halkbank'tan alanlara özel kredi faiz oranı yüzde 3.89.

Özel sektör ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi ise yüzde 3.95.

Taşıt kredisi faiz oranları

Sıfır araçlarda faiz oranı yüzde 3.95 olarak belirlenirken, ikinci el araçlarda ise oran 4.

Halkbank Konut kredisi faiz oranları

Halkbank gayrimenkul konut kredisi faiz oranı yüzde 3.9. Hesaplı Evim Konut Kredisi ise yüzde 3.89

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranları miktara göre değişiklik gösteriyor. 50 bin TL'ye kadar olan dijital kredilerde miktar yüzde 4.14.

Taşıt kredisi faiz oranı

Ziraat bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3.84.

Konut kredisi faiz oranı

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranı 500 bin TL'ye kadar yüzde 3.55,

500 bin – 2 milyon TL arası yüzde 3.75

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

OVP KAPSAMINDA İLK KEZ EV ALACAKLARA DESTEK!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

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