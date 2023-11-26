Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:32

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER DİKKAT: 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları son dönemde artış gösteriyor. Bu durum kredi ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini bu yöne çekti. Kredi faiz oranları, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi dâhil olmak üzere pek çok bankada değişkenlik gösteriyor. Araç veya ev sahibi olmak isteyenler, taşıt-konut kredi faiz oranlarına odaklanıyor. 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL'de değişkenlik gösteren krediler için ise 24 ila 120 ay arasında vadeli seçenekler pek çok seçenek bulunuyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve en düşük faiz oranı veren bankalar;