Kredi faiz oranları düştü! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank olmak başta olmak üzere banka banka yeni konut kredisi faizleri

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ: YENİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son işlem günü ile birlikte kamu bankaları kredi faiz oranları için indirim yoluna gitti. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranları için 100 baz puana kadar indirim yaptı.