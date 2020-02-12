Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki pozitif gelişmeler ve öncü göstergelerin yukarı yönlü olması kredi faiz oranlarında indirim yapılmasına olanak sağlıyor. 2019 yılında kamu ve özel bankaların kampanyalarıyla hem ev - otomobil sahibi olan hem de ihtiyaçlarını kapatan vatandaşlar 2020 yılında da benzer bir indirim furyasını bekliyor. Uzmanlar konut başta olmak üzere ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarının düşeceğini belirtirken vatandaşlar da kendileri açısından en uygun seçeneği bulmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç Kredisi: 1.12

Konut Kredisi: 0.99

Taşıt Kredisi: 1.05