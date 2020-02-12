Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, , , Garanti ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

Bankaların kampanyaları milyonlarca tüketici için önemli gündem maddeleri arasında. Ziraat Katılım'ın konutta finansman oranını 0.79'a çekmesinin ardından başlayan indirim furyasına da geçtiğimiz günlerde katılmış ve konut kredisi faiz oranını 0.95'e çektiğini açıklamıştı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar söz konusu duyuruların ardından araştırmalarını sıkılaştırarak en güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olma arayışına girmişti. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne tür fırsatlar sunuyor? İşte Ziraat, Akbank, Garanti, başta olmak üzere banka banka faiz oranları listesi...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 14:23
Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki pozitif gelişmeler ve öncü göstergelerin yukarı yönlü olması kredi faiz oranlarında indirim yapılmasına olanak sağlıyor. 2019 yılında kamu ve özel bankaların kampanyalarıyla hem ev - otomobil sahibi olan hem de ihtiyaçlarını kapatan vatandaşlar 2020 yılında da benzer bir indirim furyasını bekliyor. Uzmanlar konut başta olmak üzere ihtiyaç ve faiz oranlarının düşeceğini belirtirken vatandaşlar da kendileri açısından en uygun seçeneği bulmak istiyor. Peki ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları listesi!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.12
Konut Kredisi: 0.99
Taşıt Kredisi: 1.05

Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12
: 1.02
Konut kredisi: 0.99

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
: 1.45
: 1.07
Konut kredisi: 0.95

Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.15
: 1.02
Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 0.99
: 0.97
Ev kredisi: 0.95

Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.09
Konut kredisi: 0.99
: 1.14

KREDİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Kredi faiz oranlarında banka banka fırsatlar! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.05
: 1.09
Bireysel : 1.59

BİZE ULAŞIN