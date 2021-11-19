Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

Kredi faizleri düştü...Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi sonrası kredi faiz oranları için de beklenen indirim kararı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan geldi. Merkez Bankası'nın 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almasının ardından gözler bankaların yapacağı kredi faiz oranları açıklamalarına çevrilmişti. Milyonların, "Kredi faizleri düştü mü, kredi faiz oranları ne kadar oldu" soruları yanıt bulmuş oldu. İşte kamu ve özel olarak banka banka yeni kredi faiz oranları ve yeni konut kredisi faizleri…