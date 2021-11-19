Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 19.11.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 19:18

Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

Kredi faizleri düştü...Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi sonrası kredi faiz oranları için de beklenen indirim kararı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan geldi. Merkez Bankası'nın 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almasının ardından gözler bankaların yapacağı kredi faiz oranları açıklamalarına çevrilmişti. Milyonların, "Kredi faizleri düştü mü, kredi faiz oranları ne kadar oldu" soruları yanıt bulmuş oldu. İşte kamu ve özel olarak banka banka yeni kredi faiz oranları ve yeni konut kredisi faizleri

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

Son dakika haberi...Kredi faizleri ve konut kredisi faiz oranları hakkında beklenen açıklama geldi. Buna göre kamu bankaları Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi faiz oranları için ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

İşte kamu ve özel bankalar dahil yeni kredi ve konut kredisi faiz oranları…

Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ: YENİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son işlem günü ile birlikte kamu bankaları kredi faiz oranları için indirim yoluna gitti. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranları için 100 baz puana kadar indirim yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

1 MİLYON TL ALTI TUTARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: 1,20

Son dakika haberine göre, konut kredi faiz oranları için de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye çekti.

Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

1 MİLYON TL ÜZERİ TUTARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: 1,29

1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise Konut kredi faiz oranları için yüzde 1,29 uygulanacak.

İşte hem kamu hem de özel bankaların yeni kredi ve konut kredisi faiz oranları…

Kredi faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere işte yeni konut kredisi faiz oranları

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,58

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

SON DAKİKA