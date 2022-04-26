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Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 10:55

Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Kredi kullanan herkesi ilgilendiren yeni bir uygulama başladı. Bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-Devlet üzerinden başvuru yaparak geri alabilme şansı getirildi. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefatı durumunda bankaya olan borcunu kapatıyor. Peki hayat sigortası primleri nasıl geri alınacak? İşte detaylar!

Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Bankalar, kredi kullanan müşterileri için hayat sigortası yaptırıyor. Hayat sigortası, bankalar için de borcun -geri kapatılması- konusunda çok önemli. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kredi ve hayat sigortası yeniliği ile e-Devlet üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası primlerinin geri alabilmesi fırsatı sağlandı.

Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Kredi çekilirken yapılan hayat sigortası kişi vefat ettiğinde, hayat sigortası üzerinden geri kalan kredinin borç kısmını ödeyen bir sistem.

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Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Uygulama kredisi devam edenler için geçerli. Kredileri süren ve hayat sigortası yürürlükte olanlar e-Devet üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.

Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

HAYAT SİGORTASI PRİMLERİ NASIL GERİ ALINACAK?

e-Devlet'e giriş sağlandıktan sonra "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" sorgusu yapıp gelen ekrandaki hayat sigortalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Her hayat sigortasının yanında "Detaylı Bilgi" yazar. Bu yazıya tıklamak gerekiyor.

Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Gelen ekranda "Poliçe Durum" kısmında "Yürürlükte" yazması gerekiyor. Yürürlükte yazmazsa hayat sigortası primini geri alamayacağınız anlamına geliyor.

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