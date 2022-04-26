Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
10:55
Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz
Kredi kullanan herkesi ilgilendiren yeni bir uygulama başladı. Bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-Devlet üzerinden başvuru yaparak geri alabilme şansı getirildi. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefatı durumunda bankaya olan borcunu kapatıyor. Peki hayat sigortası primleri nasıl geri alınacak? İşte detaylar!