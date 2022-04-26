Kredi kullanan milyonları ilgilendiriyor: Dikkat! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz

Bankalar, kredi kullanan müşterileri için hayat sigortası yaptırıyor. Hayat sigortası, bankalar için de borcun -geri kapatılması- konusunda çok önemli. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kredi ve hayat sigortası yeniliği ile e-Devlet üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası primlerinin geri alabilmesi fırsatı sağlandı.