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Haberler Galeri Kripto paralar çakıldı: Resesyon endişeleri yeniden canlandı! Piyasalarda neler oluyor?
Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:06

Kripto paralar çakıldı: Resesyon endişeleri yeniden canlandı! Piyasalarda neler oluyor?

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri yeniden canlandı. Bu durum kripto paralar başta olmak üzere riskli varlıklara satış getirdi. En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi.

Kripto paralar çakıldı: Resesyon endişeleri yeniden canlandı! Piyasalarda neler oluyor?

Kripto paralar haftanın ilk işlem gününe küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden etkilendi. Bu durum Bitcoin'i yüzde 10'dan fazla düşürdü ve ikinci sıradaki Ether'i 2021'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı.

Kripto paralar çakıldı: Resesyon endişeleri yeniden canlandı! Piyasalarda neler oluyor?

KRİPTO PARALAR SERT DÜŞTÜ

Kripto paralardaki satış ise çok daha sert oldu. Bitcoin sabah saatlerinde günlük yüzde 10.6'lık düşüşle 54 bin 280 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.330 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralara bakıldığında Binance Coin günlük yüzde 15.6, Solana yüzde 11.2, Ripple yüzde 14.3, Toncin yüzde 10.6, Dogecoin yüzde 15.2, Cardano (ADA) ise yüzde 14.5 geriledi.

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Kripto paralar çakıldı: Resesyon endişeleri yeniden canlandı! Piyasalarda neler oluyor?

Gerilemeler, küresel hisse senedi satışlarının yoğunlaşmasıyla birlikte geldi ve bu da ekonomik görünümle ilgili endişeleri yansıtıyor. Orta Doğu'da jeopolitik gerginlik artıyor ve yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

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