Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
10:06
Kripto paralar çakıldı: Resesyon endişeleri yeniden canlandı! Piyasalarda neler oluyor?
ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri yeniden canlandı. Bu durum kripto paralar başta olmak üzere riskli varlıklara satış getirdi. En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi.