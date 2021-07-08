Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi!

Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz gün gelen açıklama ile ödemelerin yapılacağı tarih netleşirken bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak, ne kadar kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayramdan hemen önce belirlenen bu tarihleri duyurmuştu. İşte 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar…