Küresel çip krizi dev otomobil firmalarını vurdu! Ciddi fiyat artışı bekleniyor

Televizyon, akıllı telefon, otomobil, buzdolapları, bulaşık makineleri ve oyun konsolları gibi 'akıllı' olan her cihaz mikro işlemci veya yarı iletken ürünlerin üretiminde yaşanan arz-talep dengesizliğinin yarattığı sıkıntının boyutu her geçen gün büyüyor.