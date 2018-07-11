Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor

Buz gibi yayık ayranı, gözleme, lavanta çayı ve dondurmasıyla diğer soğuk içecekler servis ediliyor. Geçen yıl 140 bin turist ağırlayan Kuyucak köyünde bu yıl rakamın 150 bin dolayında olması bekleniyor. Lavanta bahçelerine düğün çekimi için gelen çiftlerden Saadet ve Nuh Köse, en mutlu günlerini bu güzel manzarada ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi. Çift, herkesin bu güzelliği görmesini arzu ettiklerini anlattı.



