Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor

DOĞASEVERLER KÖYE AKIN EDİYOR
Kuyucak köyünde, 1975 yılında Fransa'dan getirilen 30 kök fideyle üretimine başlanan ve son 4 yıla kadar sadece aromatik bitki olarak değerlendirilen lavanta, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla 2014'te turizm açısından popüler hale geldi. Sadece Fransa'nın Provence bölgesinde görülebilen bu doğal güzelliğin Isparta'da da olduğunu duyan fotoğraf sanatçıları, doğaseverler köye akın etmeye başladı. Gün geçtikçe adını duyuran Kuyucak köyündeki lavanta tarlaları, evlenecek çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirdiği mekan oldu.