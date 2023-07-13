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Haberler Galeri 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaşı olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu
Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:14

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaşı olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

Emekli zammı açıklamasıyla beraber milyonlarca vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek üzere hesaplamalara da başlamış oldu. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar, Temmuz 2023 kapsamında uygulanacak zam oranı ile gözünü "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusunun yanıtına çevirmiş durumda. Son olarak yapılan açıklamada; emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükselmişti. Zamların Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı biliniyor. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni ve zamlı emekli maaşı tablosu…

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

Zamlı emekli maaşları henüz yatmadan vatandaşlar yeni maaşlarını öğrenmek istiyor. Bu noktada son günlerde "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları gündemde. 6 aylık enflasyonla hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77 olurken memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte emekli zammı ile yeni maaş tablosu detaylar.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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