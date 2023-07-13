7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaşı olan emeklilerin zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte SSK BAĞKUR emekli zammı ile yeni maaş tablosu

Emekli zammı açıklamasıyla beraber milyonlarca vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek üzere hesaplamalara da başlamış oldu. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar, Temmuz 2023 kapsamında uygulanacak zam oranı ile gözünü "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusunun yanıtına çevirmiş durumda. Son olarak yapılan açıklamada; emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükselmişti. Zamların Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı biliniyor. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni ve zamlı emekli maaşı tablosu…