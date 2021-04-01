Malatya'da hobi olarak başladılar: Şimdi yurtdışına satıyorlar

Pandemi nedeniyle geçen yıl uzaktan eğitme geçilmesiyle ağabeyi Yusuf ile birlikte eve döndüklerini, zaman geçirmek için kuluçka makinesi ve birkaç tavuk aldıklarını belirten Eyüp Gökhan (21), "Zamanla kuluçka makinemizi büyüttük. Onlarca kez civciv çıkımı aldık, anaç yaptık. Başta hobi olarak boş zamanımızı değerlendirmek için başladığımız bu işte birkaç ay sonra seri üretime geçtik. Farklı türde kuluçkalık yumurta üretiyoruz. Başta çevremizin büyük çoğunluğu bu işle uğraşamayacağımızı, para kazanamayacağımı söylediler. Ama şu an Türkiye'nin her yerine, hatta yurt dışına da sünger viyolelerle hem doluluk hem de sağlam teslim garantisiyle kuluçkalık yumurtalarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.



