Mardin'de hedef 5 milyon turist

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, yörede 'gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık' olarak tanımlanan büyülü kent Mardin'de, turizmde yakalanan ivmenin bu yıl da sürdürülmesi amaçlanıyor. Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Mardin'de, mart ve nisan aylarında yapılan rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Ziyaretçilerin gözdesi haline gelen kentte, turizm sezonu için hazırlıklar sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bölge halkının da desteğiyle huzurun sağlanmasının ardından, turizmin altyapısının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Yaman, kültürel ve sanatsal faaliyetler, festivallerle kentte huzuru sürdürdüklerini dile getirerek, 'Mardin huzura alıştı, huzurun şehri, huzurun başkenti oldu.' dedi. Huzur sayesinde turizm sezonunun kentte 12 aya yayılmasının sağlandığına işaret eden Yaman, '2018 yılında turist sayında rekor kırıldı. Günübirlik ziyaretlerle 3 milyonun üzerinde misafir geldi. Artık hedefimiz yeni rekorlar kırmak. Bu yıl da 5 milyon turist bekliyoruz.' diye konuştu. Geçmişte kış sezonunda turist ağırlayamadıklarını aktaran Yaman, artık yarıyıl tatilinde dahi yatakların dolduğunu vurguladı. Yaman, kentte esnaf ve yatırımcıların da yüzünün güldüğüne dikkati çekerek, 'Rezervasyonlarımız iyi. Mardin'in bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu huzur sürecek ve bereketli kazançları olacak esnafımızın.' ifadelerini kullandı.