Mardin'de hedef 5 milyon turist

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Mardin'de, mart ve nisan aylarında yapılan rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.