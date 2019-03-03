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'de hedef 5 milyon turist

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak tanımlanan büyülü kent 'de, turizmde yakalanan ivmenin bu yıl da sürdürülmesi amaçlanıyor.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 03.03.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 14:29
Mardin'de hedef 5 milyon turist

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen 'de, mart ve nisan aylarında yapılan rezervasyonlarla otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Mardin'de hedef 5 milyon turist

Ziyaretçilerin gözdesi haline gelen kentte, turizm sezonu için hazırlıklar sürüyor.

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Mardin'de hedef 5 milyon turist

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Mardin'de hedef 5 milyon turist

Bölge halkının da desteğiyle huzurun sağlanmasının ardından, turizmin altyapısının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Mardin'de hedef 5 milyon turist

Yaman, kültürel ve sanatsal faaliyetler, festivallerle kentte huzuru sürdürdüklerini dile getirerek, " huzura alıştı, huzurun şehri, huzurun başkenti oldu." dedi.

Mardin'de hedef 5 milyon turist

Huzur sayesinde turizm sezonunun kentte 12 aya yayılmasının sağlandığına işaret eden Yaman, "2018 yılında turist sayında rekor kırıldı. Günübirlik ziyaretlerle 3 milyonun üzerinde misafir geldi. Artık hedefimiz yeni rekorlar kırmak. Bu yıl da 5 milyon turist bekliyoruz." diye konuştu.

Mardin'de hedef 5 milyon turist

Geçmişte kış sezonunda turist ağırlayamadıklarını aktaran Yaman, artık yarıyıl tatilinde dahi yatakların dolduğunu vurguladı.

Yaman, kentte esnaf ve yatırımcıların da yüzünün güldüğüne dikkati çekerek, "Rezervasyonlarımız iyi. 'in bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu huzur sürecek ve bereketli kazançları olacak esnafımızın." ifadelerini kullandı.

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